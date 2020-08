Ischia – Trovato in possesso di un coltello, denunciato 23enne

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Ischia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Baldassarre Cossa a Ischia due persone a bordo di un’autovettura.

I poliziotti hanno rinvenuto indosso al passeggero, un 23enne napoletano, un coltello a scatto con una lama della lunghezza di 6 cm e lo hanno denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.