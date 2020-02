Ischia – Sostanze stupefacenti cedute ad un minore, nei guai 27enne

Ieri sera gli agenti del commissariato di Ischia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Sogliuzzo un giovane che stava consegnando qualcosa ad un ragazzo.

I poliziotti li hanno bloccati e indosso al primo hanno rinvenuto 6 involucri di hascisc per un peso complessivo di circa 18 grammi e la somma di 40 euro mentre il giovane acquirente, un 16enne, è stato trovato in possesso della sostanza ricevuta poco prima.

D.S, 27enne cubano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente con l’aggravante di aver ceduto stupefacente a un minore; quest’ultimo, invece, è stato affidato ai genitori.