Ischia – Lavora senza “green pass”, sanzionati dipendente e titolare

Mercoledì pomeriggio gli agenti del Commissariato di Ischia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato un esercizio commerciale in via delle Terme dove hanno accertato che una dipendente svolgeva l’attività lavorativa sprovvista della certificazione verde (c.d. green pass) e, per tale motivo, l’hanno sanzionata; inoltre, i poliziotti hanno altresì sanzionato la titolare dell’attività commerciale per omessa verifica del possesso del c.d. “green pass”.