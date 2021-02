Ischia – Droga in casa, nei guai 20enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Ischia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Iasolino a Ischia una persona che, dopo essere scesa dall’aliscafo, con atteggiamento circospetto ha raggiunto un giovane nei pressi della biglietteria.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato i due trovando l’uomo che poco prima era sbarcato in possesso di 3450 euro ed il giovane di una bustina con circa 1,5 grammi di marijuana.

Inoltre, gli operatori hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del giovane dove hanno sorpreso il fratello in possesso di numerose bustine contenenti marijuana per un peso complessivo di 2 kg circa, di un panetto di 15 grammi circa di hashish, di un bilancino, di diverso materiale per il confezionamento della droga e di 3370 euro.

L’uomo, un 20enne di ischitano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.