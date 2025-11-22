Ischia – Denunciati 7 soggetti a seguito di una rissa

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato 7 soggetti, di età compresa tra i 18 e i 37 anni, per rissa aggravata.

In particolare, nella notte tra domenica e lunedì, gli agenti del Commissariato di Ischia sono intervenuti nei pressi di un locale, in via Porto ad Ischia, per la segnalazione di una rissa.

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno notato un uomo riverso a terra con una ferita al volto; pertanto, gli operatori hanno subito allertato personale del 118 che ha soccorso l’uomo per poi trasportarlo presso l’Ospedale Rizzoli per le cure mediche del caso.

In quei frangenti, gli operatori hanno iniziato a raccogliere elementi utili ai fini della ricostruzione dei fatti accertando, anche grazie alla visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti sul luogo teatro dell’evento delittuoso, che durante la notte vi era stata una lite, iniziata all’interno di un esercizio commerciale e poi proseguita sulla pubblica via, a seguito di un alterco scaturito da futili motivi tra un gruppo di giovani.

Proprio grazie alle attività esperite, gli operatori sono riusciti a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e ad identificare i 7 soggetti coinvolti, che sono stati denunciati dal personale operante.