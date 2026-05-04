Ischia – Controlli sul territorio, il bilancio

Nel fine settimana appena trascorso, la Questura di Napoli ha predisposto servizi straordinari di controllo del territorio sull’Isola di Ischia.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Ischia, con la collaborazione di un’unità cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno identificato 521 persone, controllato 213 veicoli e contestato 4 violazioni del Codice della Strada, elevando sanzioni per un totale di 475 euro. Inoltre, una persona è stata tratta in arresto per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti perché trovata in possesso di 275 grammi circa di cocaina, un’altra è stata sanzionata amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale ed un’altra ancora è stata denunciata poiché sorpresa alla guida con patente revocata, essendo stata la predetta violazione reiterata nel biennio.

Infine, nel corso del medesimo servizio, sono state controllate 4 attività commerciali e strutture ricettive, elevando sanzioni per un totale complessivo di 2500 euro e la titolare di una di queste è stata denunciata per omessa comunicazione degli alloggiati.