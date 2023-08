Ischia – Controlli della polizia, ecco il bilancio

Nella scorsa giornata, gli agenti del Commissariato di Ischia, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania e della Sezione Mare dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei vari comuni dell’isola.

Nel corso delle attività sono state identificate 426 persone, di cui 33 con precedenti di polizia, controllati 143 veicoli, di cui uno sequestrato amministrativamente, e contestate 8 violazioni del Codice della Strada per mancata revisione, mancata copertura assicurativa, e mancata esibizione dei documenti di circolazione; inoltre, sono stati altresì denunciati due uomini con precedenti di polizia, di cui un 58enne napoletano per uso di atto falso poiché aveva esibito una patente falsa, e l’altro, un 46enne di Bacoli, per minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale.