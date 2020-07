Ischia – Controlli della Polizia, ecco il bilancio

Stanotte gli agenti del Commissariato di Ischia, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio tra i comuni di Ischia, Forio e Casamicciola Terme.

Nel corso dell’attività sono state identificate 481 persone di cui 52 con precedenti di polizia e sono stati controllati 205 veicoli, di cui 72 motoveicoli.

Inoltre, in piazza Antica Reggia a Ischia è stato sanzionato il titolare di un bar per inottemperanza alle misure anti-Covid-19 poiché il personale dipendente non indossava i dispositivi di protezione individuale.