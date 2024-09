Ischia – Chiuso locale per tre giorni

Il Questore di Napoli, su proposta della Compagnia Carabinieri di Ischia, ha disposto la sospensione per 3 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un bar di Forio d’ Ischia.

In particolare, nella serata dello scorso 11 luglio, i militari della Compagnia Carabinieri di Ischia durante i servizi all’uopo predisposti avevano notato, seduti ai tavolini dell’esercizio commerciale, alcune ragazze intente a consumare bevande alcoliche accertando, nello specifico, che le giovani avevano acquistato poco prima una bevanda alcolica senza che un dipendente dell’attività commerciale le chiedesse un documento di riconoscimento nonostante i caratteri somatici ne evidenziassero la minore età.

Ancora, lo scorso 9 agosto, i militari della Compagnia di Ischia, avevano notato altri giovanissimi acquistare 4 bevande alcoliche e andare via senza che alcuno chiedesse loro un documento di identità seppure fosse palese la loro giovanissima età difatti, questi ultimi sono stati identificati per 4 giovani di età compresa tra i 15 e i 17 anni.

Pertanto, nelle due occasioni, gli operatori hanno identificato e sanzionato amministrativamente sia il titolare che il dipendente del predetto esercizio commerciale per aver somministrato bevande alcoliche a minori di anni 18.

Il provvedimento, eseguito nella giornata odierna, è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini