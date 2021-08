Ischia – Assembramenti, chiusi due locali

Nella notte tra mercoledì e giovedì gli agenti del Commissariato di Ischia sono intervenuti in località Riva Destra poiché un cittadino, tramite l’app YouPol, aveva segnalato la presenza di assembramenti.

I poliziotti, una volta sul posto, hanno notato numerosi avventori assembrati sia all’esterno che all’interno di due locali ed hanno sanzionato i titolari per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché hanno omesso di far rispettare il distanziamento sociale alla clientela e di far indossare le mascherine; per entrambi i locali è stata altresì disposta la chiusura per 5 giorni.