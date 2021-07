Ischia – Aggredisce un ragazzo con uno scalpello, fermato 23enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Ischia, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in località Barano d’Ischia per una segnalazione di aggressione ai danni di un ragazzo.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un giovane il quale ha raccontato che, poco prima, era stato aggredito con uno scalpello da un suo conoscente per futili motivi.

Gli operatori hanno rintracciato un 23enne di Barano d’Ischia presso la sua abitazione e lo hanno denunciato per lesioni aggravate.