Iran – Ucciso generale Soleimani in un raid americano a Baghdad

In un raid americano a Baghdad è stato ucciso il generale Soleimani, una delle figure chiave dell’Iran e considerato da alcuni il potenziale futuro leader del Paese.

Questa la nota diramata dalla Farnesina: “Gli ultimi sviluppi della situazione in Iraq sono molto preoccupanti.

Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad una pericolosa escalation culminata nell’uccisione del Generale iraniano Soleimani.

L’Italia lancia un forte appello perché si agisca con moderazione e responsabilità, mantenendo aperti canali di dialogo, evitando atti che possono avere gravi conseguenze sull’intera regione.

Nessuno sforzo deve essere risparmiato per assicurare la de-escalation e la stabilità. Nuovi focolai di tensione non sono nell’interesse di nessuno e rischiano di essere terreno fertile per il terrorismo e l’estremismo violento.”