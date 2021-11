Inter – Napoli 3-2, le pagelle: non basta un super Mertens, si salvano in pochi

OSPINA 5,5: una bella parata su Barella, sul gol di Perisic doveva mettere l’uomo sul palo. Incolpevole sulle altre reti. Uccellato

MARIO RUI 5,5: soffre molto le discese di Darmian. Si perde Lautaro in occasione del terzo gol nerazzurro. Nel finale Handanovic gli nega la gioia del gol. Stralunato

KOULIBALY 5,5: stava disputando una buona gara fino al fallo di mano che provoca il penalty. Gravato dal giallo, perde un po’ di sicurezza ma non demerita. Beffato

RRAHMANI 5,5: non ha grosse colpe individuali ma soffre l’attacco nerazzurro. Anche lui incappa nel cartellino giallo che un po’ lo frena. Impacciato

DI LORENZO 5,5: trova pochi spazi per inserimenti e sovrapposizioni, in ripiegamento non manca qualche sbavatura. Serata opaca dopo tante prestazioni di alto livello. Fermo

ZIELINSKI 6: sigla il gol del vantaggio con un gran tiro dal limite. Come sta succedendo troppo spesso va a strappi, tendendo a schiacciarsi troppo quando l’Inter aumenta il ritmo. Lampo

RUIZ 5,5: inizia bene ma col passare dei minuti il centrocampo interista prende il sopravvento e tende a scomparire. Evanescente

ANGUISSA 5,5: al netto della grande giocata nel finale, con la quale manda al tiro a botta sicura Mertens, disputa forse la peggiore gara in azzurro. Tanti errori e poca lucidità nelle giocate. Eclissato

INSIGNE 5: buon inizio di partita con l’assist per il gol di Zielinski ma è un fuoco di paglia. Finisce troppo presto fuori partita soffrendo i continui ribaltamenti di fronte. Mai pericoloso. Scarico (dal 75′ MERTENS 7: realizza un grandissimo gol che riapre la gara, peccato per l’occasionissima fallita nel finale. Dà la scossa animando il finale di partita. Elettrico)

OSIMHEN 5,5: pressa alto beccandosi anche un giallo. Combina poco, fatica a trovare la profondità. Gli arrivano pochi palloni giocabili. Isolato (dal 55′ PETAGNA 5,5: l’impegno e la tenacia ci sono come sempre ma forse non è la partita adatta a lui. Tocca pochi palloni, non un buon impatto sul match. Invisibile)

LOZANO 5,5: qualche buono spunto nel saltare l’uomo dando ampiezza alla manovra, ma alla fine non incide granché. Inconcludente (dal 75′ ELMAS s.v.)