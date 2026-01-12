Inter – Napoli: 2-2. Solito rigorino per i nerazzurri, ma McTominay tiene in corsa il Napoli

Finisce 2-2 il big-match scudetto tra Inter e Napoli allo stadio Meazza di Milano. Nerazzurri due volte in vantaggio e per due volte ripresi dall’MVP della Serie A Scott Mac Tominay. Partita ben giocata da entrambe le squadre, con gli azzurri di mister Conte che, nonostante le numerosissime assenze, scendono in campo col chiaro intento di dettare legge sin dai primi minuti. Al 9° il primo episodio: Di Marco si inventa un tiro angolatissimo dalla sinistra che finisce nell’angolino. Il Napoli non demorde e Scott Mc Tominay al 26° ci mette il piede su un perfetto cross di Elmas. Ad inizio ripresa gli azzurri hanno una doppia occasione per passare in vantaggio ma, prima Hojlund e poi Di Lorenzo, non inquadrano lo specchio della porta.

Al 73° i nerazzurri passano con Calhanoglu su calcio di rigore: penalty assegnato col solito VAR per un contrasto lieve di Rrhamani su Mikhitarian. Ma il Napoli c’è e non vuole abdicare: Politano per Lang, che la mette in mezzo ed il solito Scot Mc Tominay la pareggia.

Brivido finale per un palo al 93° di Mikhitarian.

Gli azzurri restano a -4 dalla capolista, ma con un girone di ritorno da giocare. Tutto può ancora succedere.

Tabellino

Inter- Napoli: 2-2 (pt 1-1)

INTER: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Çalhanoglu (88′ Sucic), Zielinski (62′ Mikhitarian), Dimarco (88′ Carlos Augusto) Thuram (83′ Pio Esposito), Lautaro Martinez (88′ Bonny). All. Chivu

NAPOLI: Milinkovic-Savic; Beukema (78′ Noa Lang), Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano (90′ Mazzocchi), Hojlund, Elmas. All. Conte

Arbitro: Doveri di Roma

Marcatori: 9′ Di Marco, 26′ McTominay, 73′ Calhanoglu, 82′ McTominay

Note: ammonito Juan Jesus

Queste le parole dei protagonisti azzurri al termine del match, riportate dal sito ufficiale della società:

Cristian Stellini, vice di Conte, analizza il pareggio azzurro:

“E’ un risultato importante, conquistato con carattere, anche perchè venivamo da una settimana non semplice”

“Riuscire a rimontare una squadra di qualità come l’Inter e reagire sempre al vantaggio è un grande merito che evidenzia la solidità del Napoli”

“Abbiamo dimostrato di valere il titolo conquistato l’anno scorso e di portare con merito lo scudetto che abbiamo sulla maglia. C’è grande soddisfazione per la risposta e la prova del gruppo e dobbiamo proseguire con questa mentalità e anche forza atletica. Perchè soprattutto dopo il 2-1 dell’Inter abbiamo espresso una capacità anche fisica brillante che ci ha permesso di chiudere in avanti il match”

Giovanni Di Lorenzo commenta la gara:

E’ stata una partita molto combattuta e alla fine il pareggio è giusto. Abbiamo visto una bella battaglia sportiva e credo che la nostra prestazione è stata di grande livello”

“Nonostante siamo stati sotto due volte abbiamo reagito bene e abbiamo dimostrato di essere una squadra solida con carattere e giusta mentalità”

“Il mister ci ha fatto i complimenti alla fine anche perchè avevamo preparato questa partita con grande attenzione e oggi ci portiamo dietro fiducia e consapevolezza da questo risultato”

Rasmus Hojlund commenta il match:

“Siamo soddisfatti per la prestazione e per come la squadra ha tenuto testa all’Inter. Mi spiace di non aver segnato in apertura di ripresa ma sono contento per come mi sono mosso in campo”

“Mi sento di essere molto migliorato da quando sono al Napoli, sto vivendo una esperienza bellissima e spero di poter proseguire su questa strada”

“Conte mi sta aiutando molto e sono molto carico per proseguire nel migliore dei modi questa stagione e dare il massimo perchè mi sto immergendo in una dimensione bellissima a Napoli”.