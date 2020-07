Inter – Napoli 2-0, le pagelle: una buona prestazione non basta. Malissimo Milik

MERET 6,5: grandissima la parata su Brozovic nel primo tempo. Incolpevole sui gol subiti, anche in occasione del secondo la palla era angolata e gli rimbalza davanti all’ultimo. Uomo ragno

MARIO RUI 6: spinge con convinzione e cattiveria agonistica. Non manca qualche sbavatura in fase difensiva, prova spesso il tiro. Toro (dal 65′ GHOULAM 6: Gattuso gli fa mettere in po’ di benzina nelle gambe dopo il lungo periodo in naftalina. Il sinistro tagliente c’è sempre, da recuperare la brillantezza fisica. Arruginito)

KOULIBALY 6,5: scontro tra titani con Lukaku, regge bene tenendolo quasi sempre spalle alla porta o comunque lontano dalla zona calda. Fa a sportellate trovando sempre il tempo giusto dell’intervento. Insuperabile

MAKSIMOVIC 6: partita attenta e di posizione. Gioca anche di anticipo quando serve. Pulito negli interventi. Puntuale

HYSAJ 6: gara molto più attendista rispetto a quella contro il Sassuolo. Nel complesso concede poco, non manca comunque qualche scorribanda in avanti. Ordinato (dall’84’ MALCUIT s. v.)

ZIELINSKI 6,5: accompagna costantemente la manovra offensiva. Impegna Handanovic con un gran tiro da fuori, una sua conclusione diventa quasi assist gol per Insigne. Prova sempre la giocata importante tra le linee. Audace (dal 65′ ALLAN 5,5: non un grande impatto sul match a differenza dell’ultima partita. Trotterella per il campo senza grossa convinzione. Sotto ritmo)

DEMME 5,5: solito match di sostanza e lavoro sporco in mediana. Gioca in orizzontale senza strafare, rischia poco finendo per abbassarsi un po’ troppo. Timido

ELMAS 6,5: tante giocate di qualità soprattutto nel primo tempo. Quando parte in dribbling mette in difficoltà gli avversari. Vicino al gol in un paio di occasioni. Elegante

POLITANO 6: attacca a testa bassa con grande vigoria. Crea spesso scompiglio quando arriva in area nerazzurra, finisce un po’ in debito di ossigeno. Propositivo (dal 75′ LOZANO s. v.)

MILIK 5: il peggiore dei suoi. Sempre ai margini della manovra, tocca pochissimi palloni facendosi vedere poco. Mai pericoloso. Ectoplasma (dall’84’ CALLEJON s.v.)

INSIGNE 6: tra i più attivi soprattutto nella prima frazione, quando va vicinissimo al gol in due occasioni. Solito lavoro in copertura, un po’ di flessione col passare dei minuti. Voglioso