Inter – Napoli 2-0, azzurri sconfitti a San Siro. D’Ambrosio e Lautaro Martinez decidono il match

Napoli: Meret, Hysaj (84′ Malcuit), Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui (65′ Ghoulam), Elmas, Demme, Zielinski (65′ Allan), Politano (75′ Lozano), Insigne, Milik (84′ Callejon). A disp.Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Malcuit, Luperto, Fabian Ruiz, Younes, Lobotka. All.Gennaro Gattuso

Inter: Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni, Candreva (60′ Godin), Brozovic, Barella, Biraghi (78′ Young), Borja Valero (89′ Eriksen), Sanchez (60′ Lautaro), Lukaku (89′ Moses). All. Antonio Conte

Arbitro: Valeri di Roma

Marcatori: 11′ D’Ambrosio, 74′ Lautaro

Note: ammoniti Sanchez, Brozovic, Barella, Lozano

Milano – Il Napoli perde a San Siro. Vince l’Inter con un gol in apertura e uno in chiusura. In mezzo c’è la supremazia azzurra che però, nonostante la padronanza del gioco, non sfocia nel colpo risolutore. Nel primo tempo Zielinski, Politano e Insigne costruiscono per tre volte il possibile lampo vincente, ma prima Handanovic e poi i centimetri non premiano il guizzo. Nel secondo tempo cala il ritmo, l’intensità è condizionata da caldo e fatica. La danza è sempre mossa dal Napoli, ma l’Inter con l’ingresso di Lautaro trova il secondo gol del “toro” con un destro potente e preciso. Finisce 2-0. Sabato l’ultimo atto di campionato con la Lazio al San Paolo. E poi arriverà la sfida che catalizza fascino e pensiero stupendo: 8 agosto contro il Barcellona per il sogno Champions.

1′ – comincia il match

11′ – gol dell’Inter con sinistro in area di D’Ambrosio: 1-0

22′ – ammonito Sanchez

25′ – sinistro di Zielinski, respinge Handanovic

31′ – sinistro di Politano, respinge Handanovic

36′ – girata di destro in area di Insigne, palla che sfiora il palo

40′ – penetrazione di Elmas in mezzo a 4 uomini, palla che esce di poco

45′ + 1′ – sinistro di Brozovic, gran parata di Meret

45′ + 3′ – ammonito Brozovic

– SECONDO TEMPO

55′ – ammonito Barella

60′ – entra Lautaro per Sanchez

60′ – entra Godin per Candreva

64′ – sinistro di Elmas, fuori

65′ – entra Allan per Zielinski

65′ – entra Ghoulam per Mario Rui

70′ – entra Young per Biraghi

74′ – gol dell’Inter con destro potente e angolato di Lautaro Martinez: 2-0

75′ – entra Lozano per Politano

78′ – uscita di Meret che ferma Barella lanciato da solo

80′ – ammonito Lozano

84′ – entra Malcuit per Hysai

84′ – entra Callejon per Milik

89′ – entra Moses per Lukaku

89′ – entra Eriksen per Borja Valero

90′ + 6′ – finisce con il successo dell’Inter a San Siro

Fonte sscnapoli.it