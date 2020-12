Foto sscnapoli

Inter – Napoli 1-0, le pagelle: Lozano il migliore, penalizzato Insigne

OSPINA 5,5: zero parate importanti e molto coinvolgimento nel gioco con i piedi. Decisivo in negativo quando provoca il rigore che costa il ko. Irruento

DI LORENZO 6,5: ottima gara in entrambe le fasi. Rischia poco, si sgancia continuamente andando vicino al gol nel finale. Ottima l’intesa con Lozano. Intenso.

KOULIBALY 6,5: annienta Lukaku vincendo tutti i duelli. Non sbaglia nulla, puntuale e preciso negli interventi senza mai rischiare. Muraglia

MANOLAS 6,5: ha trovato i giusti automatismi con Koulibaly, dosando bene anticipi, uscite e posizionamento. Non fa passare uno spillo. Invalicabile

MARIO RUI 6,5: macina chilometri giocando addirittura più alto di Insigne, favorendo l’azione del folletto di Frattamaggiore. Qualche buon cross e nessun problema in copertura. Avventuroso (dall’82’ GHOULAM s.v.)

BAKAYOKO 6,5: spadroneggia in mediana di fronte ad avversari di tutto rispetto. Spende il giallo quando serve, scherma la difesa e partecipa al possesso palla. Diga (dal 75′ FABIAN RUIZ s.v.)

DEMME 6,5: alimenta il giro palla adeguandosi al ritmo della gara, che però aumenta nella ripresa. Ordinato e intelligente tatticamente in entrambe le fasi di gioco. Diligente (dall’84’ ELMAS s.v.)

LOZANO 7: di gran lunga il migliore in campo. Mette in crisi i difensori nerazzurri con strappi, tagli e sterzate abbinando velocità e fisicità impressionanti. Irresistibile negli uno contro uno, crea sempre scompiglio. Furetto

ZIELINSKI 6,5: taglia il campo facendo da collante tra mediana e attacco, vicinissimo al gol nel primo tempo. Gli avversari faticano a stargli dietro, tante le giocate di qualità. Imprevedibile (dal 75′ POLITANO 6,5: entra subito in partita, protagonista nell’assalto finale. Crea superiorità e chiama Handanovic al miracolo. Iperattivo)

INSIGNE 6: lascia campo a Mario Rui partendo da dietro per poi accentrarsi. Gioca da play aggiunto toccando tanti palloni. Handanovic gli nega un golazo di tacco, mezzo voto in meno per un espulsione evitabile ma troppo fiscale, i “vaffa” in campo scappano. Penalizzato

MERTENS s.v.: costretto ad uscire per un infortunio alla caviglia. Sfortunato (dal 16′ PETAGNA 6,5: protegge bene palla facendo a sportellate con i possenti centrali nerazzurri. Difficilmente spreca palloni, nel finale colpisce il palo ad Handanovic battuto. Gladiatore)