Inter – Napoli 0-1, le pagelle: Ruiz rinato, incanta anche Elmas. Difesa blindata

OSPINA 6: non viene chiamato a grandi interventi, sicuro nelle uscite e nel bloccare i tiri da fuori. Bravo nell’anticipare Lautaro nel finale, tocca tanti palloni facendo partire l’azione da dietro. Libero

MARIO RUI 6,5: meno appariscente del solito, gara attenta e ordinata più orientata a difendere. Limita al minimo le scorribande, non lascia buchi alle sue spalle. Disciplinato

MANOLAS 6,5: concede pochissimo a Manolas e Lukaku. Ci mette sempre una pezza, rischia perdendo una palla su Lautaro che gli costa il giallo ma nel complesso fa buona guardia. Tignoso

MAKSIMOVIC 6: non inizia bene, con una scivolata a vuoto che lascia spazio all’incursione di Lautaro e altri interventi mancati. Poi col passare dei minuti prende fiducia e sale di tono. Fa valere i centimetri sulle palle alte. Riabilitato

DI LORENZO 6,5: grande lavoro in fase difensiva, sempre pronto nelle diagonali per arginare la temibile coppia di attaccanti nerazzurri. Si sgancia in sovrapposizione quando trova spazio. Compatto

FABIAN RUIZ 7: dopo tante prestazioni incolore finalmente riesce a prendersi la scena. Sigla il gol partita con uno splendido tiro a giro dove Padelli non può arrivare. Oltre al gol è sempre nel vivo del gioco, costruendo e gestendo bene palla. Rinato

DEMME 6,5: solito grande lavoro in mediana, si abbassa continuamente per costruire dal basso. Non manca qualche errore tecnico ma è da premiare per impegno, tenacia e senso della posizione. Fulcro

ZIELINSKI 6: corsa e inserimenti uniti a interdizione e sostanza in mediana. Ha la grande occasione per segnare ma Padelli gli chiude la porta in faccia. Murato. (dall’82’ ALLAN s.v.)

CALLEJON 6: non trova molti sfoghi per i suoi tagli in profondità ma interpreta comunque bene la gara, soprattutto in fase di ripiegamento. Copre tutta la fascia agendo da terzino aggiunto. Prezioso. (dal 78′ POLITANO s.v.)

MERTENS 6: dialoga bene con i compagni, non ha grosse chance sotto porta. Molto sacrificio seguendo quasi a uomo Brozovic, manda in porta Zielinski che poi sbaglia. Generoso. (dal 74′ MILIK s.v.)

ELMAS 7: schierato a sorpresa esterno largo al posto di Insigne offre una prestazione di grande personalità con diversi sprazzi di talento. Quando parte palla al piede è difficile fermarlo, contribuisce a tenere compatte le linee con intelligenza. Intenso