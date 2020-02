Inter – Napoli: 0-1. Il Napoli di coppe cala l’asso e sbanca San Siro con un eurogol di Fabian Ruiz

Il Napoli di coppe piace e colleziona la terza vittoria consecutiva in Coppa Italia battendo, dopo Perugia e Lazio, l’Inter a San Siro per 1-0, grazie ad un eurogol di Fabian Ruiz, che di sinistro, dal limite, al 57° batte Padelli, dopo uno scambio con Di Lorenzo.

Azzurri guardinghi nel primo tempo, che non lasciano mai l’iniziativa ai nerazzurri di Conte, andando sul finale di tempo vicino alla rete con un diagonale di Zielinski; sull’azione un dubbio fallo di mani di Skriniar, che respinge il pallone sulla ribattuta di Padelli. Nella ripresa l’Inter cerca di avanzare il baricentro, ma questo lascia più spazi ai centrocampisti azzurri, bravi ad inserirsi nelle maglie più larghe degli interisti. Ed è proprio dai piedi di uno dei mediani che arriva la rete del match: Fabian Ruiz cerca uno scambio con Di Lorenzo e riesce a trovare lo spazio per un sinistro imparabile. Vantaggio meritato e difeso per tutto il secondo tempo, con gli uomini di Gattuso che non lasciano nessuna palla vera giocabile per il duo Lukaku- Lautaro Martinez.

Soddisfatto Gattuso a fine gara, che si è complimentato con la squadra, per lo spirito di sacrificio messo in campo.

Tabellino

Inter- Napoli: 0-1 (p.t. 0-0)

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar (1′ st D’Ambrosio), De Vrij, Bastoni; Moses (29′ st Sanchez), Barella, Brozovic, Sensi (21′ st Eriksen), Biraghi; R.Lukaku, L.Martinez. A disposizione: Handanovic, Stankovic, Berni, Godin, Vecino, Ranocchia, Young, Borja Valero, Candreva. Allenatore: Antonio Conte.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Demme, Fabian Ruiz; Callejon (33′ st Politano), Mertens (28′ st Milik), Zielinski (37′ st Allan). A disposizione: Meret, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Insigne, Koulibaly, Lobotka. Allenatore: Gennaro Gattuso.

ARBITRO: Calvarese di Teramo.

MARCATORI: 12′ st Fabian Ruiz (N).

NOTE: Ammoniti: Skriniar (I); Manolas, Mario Rui, Ospina (N). Recupero: 2′ pt, 4′ st.