Inter – Napoli 0-1, Gattuso: “Grandi complimenti ai ragazzi ma dobbiamo continuare così”

“Stasera faccio grandi complimenti ai ragazzi per la prestazione, però non possiamo ancora sorridere“. Gennaro Gattuso analizza il successo azzurro a San Siro.

“Dobbiamo continuare così, non riesco a dire altro perchè c’è da lavorare. Siamo stati bravissimi a tenere testa ad un avversario fortissimo ma voglio vedere sempre questo atteggiamento”.

“Mancano 17 partite in campionato e abbiamo la semifinale di ritorno. Di impegni ce ne sono e dobbiamo affrontarli con questa concentrazione e con la stessa intensità di stasera”.

“Ho scelto una condotta più coperta perchè quando giochi contro una squadra più forte, che è prima in classifica, bisogna avere il giusto rispetto”.

“L’Inter è una squadra tecnica ma anche muscolare. E’ chiaro che dovevamo schermare i loro due attaccanti e bisognava coprire palla di reparto. Stasera l’abbiamo fatto bene, però mi piacerebbe vedere sempre questa fase difensiva”.

“Siamo riusciti anche a palleggiare bene, per noi è necessario tenere palla perchè non siamo una squadra che può tenere per tutta la gara l’impatto strettamente atletico. Non possiamo sempre battagliare, bensì bisogna sfruttare le nostre potenzialità e le nostre qualità per far girare palla”.

“Purtroppo continuiamo ad avere alti e bassi. Contro il Lecce siamo stati superficiali, magari pensando che il compagno ci mettesse una pezza. Ma a volte sembravamo sagome in campo”.

“Stasera ho visto un’altra squadra ed è quella che vorrei ammirare sempre. Siamo contenti per questo risultato ma non possiamo sorridere. Ripeto: dobbiamo lavorare tanto perchè la strada è lunga”