Inghilterra – Mini tornado scaraventa in aria pallone gonfiabile con dentro un bambino di 9 anni, poi lo schianto

A Southport nel Merseyside, in Inghilterra, domenica 4 giugno durante la festa del Southport Food and Drink Festival di Victoria Park, una folata di vento anomala causata da uno “strano fenomeno meteorologico”, ha fatto letteralmente volare in aria per diversi metri un bambino di nove anni che si trovava all’interno di una zorb ball, una sfera in plastica trasparente, che galleggiava in una grande piscina, sbalzandolo poi a terra decine di metri più in là. Gli astanti hanno guardato con orrore mentre il giovane nella palla sfrecciava nel cielo a 10 metri di altezza prima di iniziare a cadere. Secondo i media nazionali il bimbo è rimasto gravemente ferito a causa dell’esplosione del pallone gonfiabile nell’impatto al suolo: subito soccorso, è stato trasportato in ospedale con un’eliambulanza. Contemporaneamente, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il mini tornado aveva sollevato anche una seconda palla contenente un altro bambino, ma per fortuna questo bambino è rimasto illeso.