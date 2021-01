Inghilterra – Emergenza Coronavirus: il premier Johnson annuncia nuovo lockdown

Arriva il terzo lockdown nazionale per tutta l’Inghilterra. Lo ha annunciato il premier britannico Boris Johnson ieri sera in un discorso televisivo al Paese. Scuole chiuse già da oggi e provvedimenti drastici per far fronte alla nuova impennata di casi di Covid registrata in tutto il Regno e alimentata dalle nuove varianti. Johnson ha descritto una situazione preoccupante a causa della cosiddetta variante inglese, più contagiosa “dal 50% al 70%” del precedente ceppo e ha parlato di un aumento dei ricoveri in ospedale del 40% in più rispetto alla prima ondata.