Fonte e foto sportellodeidiritti.org

India – Uomo arrestato all’aeroporto di Mumbai con 47 vipere velenose in una borsa

Le autorità indiane hanno arrestato un uomo per aver tentato di introdurre illegalmente nel Paese decine di rettili rari, tra cui serpenti velenosi. Un cittadino indiano, di ritorno dalla Thailandia, è stato fermato domenica dagli ufficiali della dogana all’aeroporto di Mumbai. Le autorità hanno dichiarato che i rettili, tra cui 47 vipere velenose, sono stati trovati nascosti nel bagaglio da stiva dell’uomo. I rettili sono stati sequestrati in base a varie leggi sulla protezione della fauna selvatica in India. Il passeggero non è stato identificato e, dato che si trova in custodia, non ha rilasciato dichiarazioni in merito al suo arresto. I funzionari della dogana hanno pubblicato su X delle fotografie di serpenti colorati che si contorcono in una ciotola. Nel loro post, affermavano di aver sequestrato al passeggero tre vipere cornute dalla coda di ragno, cinque tartarughe asiatiche e 44 crotali indonesiani. Non è chiaro da dove provengano i rettili. Sebbene non sia illegale importare animali nel Paese, la legge indiana sulla protezione della fauna selvatica vieta l’importazione di determinate specie, tra cui quelle classificate come in via di estinzione o protette dal governo. Un passeggero deve inoltre ottenere i permessi e le licenze richiesti prima di importare qualsiasi specie selvatica. Non sono rare le segnalazioni di funzionari doganali che sequestrano animali selvatici vietati ai passeggeri che cercano di introdurli di contrabbando nel Paese. A gennaio, le autorità indiane hanno arrestato un canadese all’aeroporto di Delhi perché trasportava un teschio di coccodrillo nel suo bagaglio e un mese dopo, i funzionari dell’aeroporto di Mumbai hanno fermato un passeggero che trasportava cinque gibboni siamanghi , piccole scimmie originarie delle foreste di Indonesia, Malesia e Thailandia. I gibboni, classificati come specie in pericolo dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, erano nascosti in una cassa di plastica posta all’interno del trolley del passeggero. A novembre, i doganieri hanno arrestato due passeggeri di ritorno da Bangkok perché trasportavano 12 tartarughe esotiche. Nel 2019, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, i funzionari dell’aeroporto di Chennai hanno sequestrato un vipera cornuta, cinque iguane, quattro scincidi dalla lingua blu, tre raganelle verdi e 22 tartarughe egiziane a un uomo in viaggio dalla Thailandia.