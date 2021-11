India – Riapertura al turismo internazionale dopo 20 mesi

Dopo 20 mesi l’India ha riaperto le sue frontiere a tutti i turisti vaccinati provenienti da 90 paesi. Il ministro alla Salute ha pubblicato nuove linee guida sulle procedure per i viaggiatori internazionali che entrano nel paese, rimasto chiuso al turismo dal 24 marzo del 2020. I turisti in arrivo in India dovranno essere pienamente vaccinati o avere un test di negatività al Covid ottenuto entro le 72 ore precedenti il volo.

I viaggiatori provenienti dai paesi che hanno accordi di mutuo riconoscimento del certificato vaccinale con l’India, come Usa, Regno Unito e la maggior parte dei paesi europei, potranno entrare in India senza sottoporsi al test all’arrivo. Per gli altri, invece, sarà effettuato un test rapido in aeroporto.