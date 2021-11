Foto da wikipedia

India – Emergenza inquinamento: New Dehli in semi lockdown

New Dehli è in semi lockdown per tutta la settimana, con uffici chiusi e milioni di dipendenti in smart working. La misura, che si affianca alla chiusura delle scuole e al blocco dei cantieri edili per quattro giorni, è stata imposta ieri dalla Corte Suprema per difendere i cittadini dall’inquinamento e abbattere il traffico. La capitale indiana è in emergenza inquinamento dall’inizio di novembre, avvolta in una nube tossica di smog fortemente dannosa per la salute.