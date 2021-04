India – Emergenza Coronavirus: oltre 300mila nuovi casi al giorno

Sono 2.771 i decessi nelle ultime 24 ore in India, paese in ginocchio per l’emergenza Covid-19. Sono quasi 200mila i morti dall’inizio della pandemia. Lo rende noto il Ministero alla Salute, secondo cui i nuovi contagi restano sopra quota 300mila al giorno. Per il quinto giorno consecutivo infatti nel Paese si registrano oltre 300 mila nuovi casi. Diversi stati europei sono pronti a prestare aiuto all’India per fronteggiare l’emergenza.