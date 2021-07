India – 30mila nuovi casi di Covid-19, il minimo da 125 giorni

Sono 30.093 i nuovi casi di Coronavirus in India nelle ultime 24 ore, il dato più basso degli ultimi 125 giorni. Lo ha reso noto il ministero della Sanità, aggiungendo che i decessi per Covid sono stati 374. Il totale dei contagi sale così a quota 31.174.322 e quello delle vittime a 414.482. L’India è seconda al mondo per contagi dopo gli Stati Uniti e terza per decessi, dopo Usa e Brasile.