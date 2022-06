Incidente sulla linea ad alta velocità Torino-Napoli: deraglia l’ultima carrozza del convoglio

Un treno della linea ad alta velocità Torino-Napoli è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi della galleria Serenissima, a Roma. I passeggeri a bordo sarebbero riusciti a uscire dai vagoni e poi dal tunnel. Sul posto dalle 14.30 squadre dei Vigili del Fuoco, che parlano di «inconveniente tecnico». La situazione, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è in corso di accertamento, si legge in un tweet dei Vigili del Fuoco. A quanto si apprende, il locomotore di coda è uscito dai binari. Non ci sarebbero feriti ma solo tanto spavento.