Incidente funivia Stresa-Alpino-Mottarone: recuperati i corpi delle vittime, bimbo di 5 anni in gravi condizioni

Incidente funivia Stresa-Alpino-Mottarone: concluso il lavoro dei 30 vigili del fuoco impegnati per l’ispezione della cabina precipitata e per il recupero dei corpi privi di vita delle 13 vittime. Restano gravi le condizioni del bambino di 5 anni unico sopravvissuto. Ricoverato all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dopo l’intervento di ieri il piccolo resta in prognosi riservata.