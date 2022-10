Incidente aereo: il computer ha avvisato “stallo del motore” del B772 americano decollato da Buenos Aires

Il 27 ottobre 2022 la voce metallica del computer ha avvertito stallo, stallo, due volte. Fino a quel momento l’equipaggio del volo AA-908 dell’American Airlines, registrazione N765AN appena decollato da Buenos Aires Ezeiza, BA (Argentina) e diretto a Miami, FL (USA), era rimasto tranquillamente assorbito dalla routine del decollo. Preso alla sprovvista dall’avvertimento, mentre l’aereo stava uscendo dalla pista 11 di Buenos Aires, a circa 2000 piedi l’equipaggio ha ricevuto un indicazione di stallo del motore sinistro (Trent 892) che ha spinto l’equipaggio a interrompere la salita a 3000 piedi e tornare a Buenos Aires. L’aereo è atterrato in sicurezza sulla pista 11 circa 20 minuti dopo la partenza per colpa dell’ incidente dovuto a un guasto dei motori. Stallo è infatti il momento in cui la velocità si abbassa a un punto tale che l’aereo non può più mantenersi in aria e non è più controllabile. La mancanza di energia necessaria può essere una conseguenza di una manovra sbagliata del capitano, o, come sono più favorevoli a pensare molti esperti, conseguenza di un difetto meccanico. La Junta de Seguridad en el Transporte (JST) argentina, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha aperto un’indagine sull’accaduto.