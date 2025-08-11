Incendi Vesuvio: A distanza di esattamente 8 anni, la terra torna a bruciare. Ma la colpa è solo nostra

Sembra rivivere ormai il lontano 2017 quando nel pieno dell’estate il Vesuvio ha cominciato a bruciare. Prima un lato, poi un altro, poi centrale fino ad arrivare sul cratere.

Tutti pensavano fosse il vulcano in eruzione: “Oddio il Vesuvio sta eruttando” “O’ Vesuvj se sctat!“. E invece no, non era così; non era il Vesuvio in eruzione ma bensì il Vesuvio in distruzione.

Un numero non quantificabile di incendi dolosi aveva infatti interessato sua maestà il Vesuvio, danneggiando tutta la flora e la fauna che lo circondava.

Giorni di intenso dolore, sia per l’ambiente ma anche per i residenti nei comuni ai piedi del vulcano, dove si son visti bruciare il loro territorio e le proprie case.

Quando la situazione venne domata e poi spenta totalmente ci si promise di non far accadere mai più quanto vissuto, impegnandoci a tutelare il nostro territorio per il rispetto dell’ecosistema e dei cittadini.

A distanza di esattamente 8 anni ci rendiamo conto che in realtà, questa promessa (come consueto) non è stata mantenuta.

In un pomeriggio di piena estate, 8 agosto 2025, il Vesuvio torna nuovamente a bruciare, e stavolta più forte di prima.

Le fiamme si propagano nella zona di Terzigno, Somma Vesuviana e altri comuni vicini, per poi espandersi quanto più velocemente raggiungendo anche altre zone del territorio protetto.

Il parco nazionale è compromesso di nuovo. Le fiamme si vedono da Napoli fino ad arrivare all’Irpinia.

Canadair, vigili del fuoco, volontari, tutta Italia pronta ad intervenire per domare le fiamme, ma la situazione è difficile perché gli incendi, favoriti dal clima secco e dal vento, continuano indisturbati il loro percorso rendendo i soccorsi molto complessi e difficoltosi.

Flora e fauna sono nuovamente distrutti per mano dell’uomo, per colpa di una mentalità criminale che organizza veri e propri attentati al territorio.

Ad oggi ciò che si vede è un cimitero di alberi, di nuovo.

Si dice spesso che la storia viene raccontata per far sì che non vengano commessi più gli stessi errori, ma la verità è che la storia viene raccontata solo per tenere traccia di quello che è accaduto, per avere testimonianze di scritti, racconti, momenti.

Tutto qui.

Non siamo capaci di imparare dagli errori, perché molto probabilmente non abbiamo interesse nell’imparare poiché appena tutto torna “come prima” tendiamo a dimenticare e ad andare avanti.

E’ giusto precisare che il problema incendi dolosi non interessa solo il nostro territorio, la nostra regione, la nostra nazione; ma è un fenomeno globale che interessa più parti del mondo.

Inutile precisare che questi fenomeni non fanno altro che aggravare la crisi del ventunesimo secolo, e cioè…la crisi climatica. Un discorso che andrebbe sempre più approfondito e analizzato.

Ma oggi noi siamo qui a raccontare l’ennesima pagina di storia del territorio campano, del territorio napoletano.

Bisognerebbe puntare ad un vero e proprio cambiamento di mentalità. Le istituzioni dovrebbero essere più presenti ma non ora, non quando la situazione diventa ingestibile; non quando non ci resta che rimboccarci le maniche per evitare una tragedia più grande. Non basta questo. Serve intervenire prima, per evitare che si creino questi eventi così distruttivi. Serve maggiore controllo, maggiore tutela PRIMA e non DOPO.