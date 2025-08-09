Incendi sul Vesuvio: aerei ed oltre cento operatori da terra per fronteggiare l’emergenza

🔥 INCENDIO SUL VESUVIO, ATTIVATI 8 MEZZI AEREI.

REGIONE IN CAMPO CON PROTEZIONE CIVILE PER COORDINARE GLI INTERVENTI.

🚁 Otto mezzi aerei e oltre cento operatori da terra: è uno spiegamento di forze massivo quello messo in campo dalla Regione Campania attraverso la Protezione Civile per fronteggiare l’incendio che sta interessando il Vesuvio su più fronti di cui due principali: la pineta di Terzigno e Boscotrecase.

🕔 Dalle 5 di questa mattina, dalla Sala Operativa regionale sono stati immediatamente attivati 4 elicotteri dell’antincendio regionale e richiesti al Dipartimento nazionale della Protezione civile 4 canadair della flotta nazionale.

🧯 Si procede senza sosta con 8 mezzi aerei “aggredendo” l’incendio da più fronti, in modo da circoscrivere le fiamme.

👷‍♀️ Sul posto, coordinati dalla Protezione Civile della Regione Campania (sono presenti il direttore generale e la dirigente della Protezione civile regionale), gli operatori della SMA Campania, i volontari della protezione civile regionale, i Vigili del fuoco, gli addetti della Città Metropolitana e della Comunità montana.

[Comunicato del 9 agosto 2025 ore 9.00]