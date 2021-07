Incendi Sardegna – Richiesta attivazione Meccanismo europeo

In merito ai vasti incendi che dall’altro ieri pomeriggio stanno interessando la regione Sardegna, in particolare l’area dell’oristanese, si è tenuta una riunione dell’Unità di Crisi del Dipartimento della Protezione Civile. Nell’ambito dell’incontro il Capo Dipartimento ha disposto l’attivazione del Meccanismo unionale di Protezione Civile, che consentirà di far affluire velivoli in supporto all’Italia provenienti da altri Paesi.