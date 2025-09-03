In Vietnam e Corea del Sud due Business Forum per l’export

Il 4 e 5 settembre si terranno in Vietnam e in Corea del Sud due importanti Business Forum organizzati dalla Farnesina per rafforzare la proiezione economico-commerciale dell’Italia nella regione Asia-Pacifico. Gli incontri verranno aperti dal Vice Ministro per le Imprese e il Made in Italy Valentino Valentini.

Il Vietnam e l’area ASEAN rappresentano una priorità del Piano d’azione per l’export italiano nei mercati extra-UE ad alto potenziale, presentato dal Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani lo scorso marzo. L’export italiano verso il Vietnam è cresciuto del +26% nel 2024, e l’interscambio, nei primi 4 mesi di quest’anno, registra +11,5%. Il Vietnam è il nostro primo fornitore nell’area ASEAN (circa il 40% dell’import italiano dalla regione). La Corea del Sud è un mercato maturo ad alto potenziale con cui l’Italia vanta solidi legami economici e la possibilità di forgiare solidi partenariati industriali in settori ad elevato valore aggiunto. È il nostro terzo mercato di sbocco nell’Asia-Pacifico, dopo Cina e Giappone, concorrendo a circa il 12% dell’export italiano nella regione, nonché la prima economia per export nella regione in rapporto alla popolazione.

“Siamo già ad oltre 50 iniziative di partenariato economico organizzate dall’inizio dell’anno – ha dichiarato il Ministro Tajani – e ora torniamo convintamente in Asia, dopo i due appuntamenti con l’India, per offrire alle nostre imprese sempre più opportunità di crescere, rendendo più sicuro e resiliente il nostro commercio con l’estero”. Gli incontri organizzati dal Ministero degli Esteri sono già inseriti nella nuova organizzazione del Ministero che verrà consolidata dalla riforma della Farnesina, approvata di recente dal Consiglio dei Ministri e che formalmente inizierà ad essere applicata dal 1° gennaio 2026.