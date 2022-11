In Italia il mercato delle auto ha ricominciato a crescere

È una crescita addirittura a doppia cifra quella del mercato delle auto nel nostro Paese. A ottobre del 2022, secondo le informazioni fornite dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, il mercato nostrano nel comparto automotive ha raggiunto un totale di 115.827 immatricolazioni, con una crescita del 14.6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: a ottobre 2021, infatti, le immatricolazioni registrate erano state 101.103.

Se si prendono in considerazione i primi dieci mesi del 2022, si scopre che i volumi totali raggiungono una quota di 1.091.894 unità, mentre tra il mese di gennaio e il mese di ottobre dello scorso anno le immatricolazioni erano state 1.266.795, con un calo di 13.8 punti percentuali.

Ma quali sono le motivazioni che stanno alla base della crescita? C’è da contare, per esempio, la rimodulazione che da poco è stata effettuata sugli incentivi. Inoltre l’ecobonus è stato esteso anche alle società di noleggio, e questo con tutta probabilità continuerà a incentivare la crescita del mercato fino al termine del 2022. Ad agosto c’è stato un recupero consistente di 9.9 punti percentuali, e anche a settembre il dato è stato positivo, con un incremento del 5.4 per cento.

Ecco, quindi, che quello di ottobre è stato il terzo mese di seguito positivo per il mercato italiano delle auto, con un incremento addirittura a doppia cifra, oltre il 14 per cento.

Intanto, gli addetti ai lavori si interrogano su quali potranno essere le prospettive per il futuro, con la speranza da parte degli operatori del settore che entro breve tempo venga messo in atto il provvedimento di incentivazione nei condomini e per le infrastrutture private.

Si tratterebbe di un passo importante in direzione di una maggiore diffusione della mobilità elettrificata, il che contribuirebbe a un rinnovo completo del parco auto circolante. La transizione energetica è un traguardo da raggiungere.