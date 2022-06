Il Sindaco Palomba alle celebrazioni della Festa della Repubblica in Piazza del Plebiscito

Il Sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba, è intervenuto questa mattina a Napoli, alla presenza del Prefetto Claudio Palomba, dei sindaci dell’area provinciale di Napoli e di altre cariche dello Stato per le tradizionali cerimonie in onore della Repubblica italiana, della quale ricorre il settantaseiesimo anniversario della Fondazione.

La manifestazione – iniziata alle ore 10.15 al Mausoleo di Posillipo con la deposizione di corone di fiori in onore dei caduti – ha avuto luogo in piazza del Plebiscito con la suggestiva cerimonia dell’Alzabandiera e dello schieramento del Reparto Interforze.

Dopo la tradizionale lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si è poi proceduto alla consegna di medaglie al valore militare e al valore civile e di onoreficenze al merito della Repubblica, conferite a cittadini dell’area metropolitana di Napoli distintisi in ambito culturale, sociale e sportivo, oltre che per particolari attività svolte nella propria attività civile e militare.

Conferita la nomina di Commendatore al merito della Repubblica Italiana a Liberato Esposito, già cittadino benenerito della città di Torre del Greco:

“Un momento solenne – le parole del sindaco Palomba – ed altamente istituzionale che ha ricordato a ciascuno di noi, Amministratore delle singole realtà locali, quanto prezioso e necessario, per le nostre comunità, sia l’impegno che ciascuno mette in campo. La festa della Repubblica è la festa di ogni cittadino italiano che in questo giorno fa memoria di un evento storico epocale, la conquista della Libertà democratica, resa possibile grazie al sacrificio di tanti prima di noi. Le mie personali congratulazioni al nostro concittadino Liberato Esposito per l’ulteriore riconoscimento conseguito. Oggi, per Torre del Greco, è una bella giornata”.