Poiché la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina continua a danneggiare il settore dei trasporti ucraino, i deputati hanno sostenuto l’estensione di 18 mesi dell’accordo per il trasporto di merci su strada, con 488 voti favorevoli, 137contrari e 34 astensioni.

Concordato nel giugno 2022, l’accordo ha agevolato il trasporto di beni vitali come carburante e aiuti umanitari verso l’Ucraina e permesso l’export ucraino di prodotti come grano, minerali e acciaio verso l’UE e oltre. Scaduto nel giugno 2024, l’accordo è rimasto in vigore provvisoriamente in attesa dell’approvazione formale da parte del Parlamento e del Consiglio UE per la proroga fino al 2025.

Per affrontare alcune difficoltà di attuazione, l’accordo aggiornato impone ai conducenti l’obbligo di portare con sé documenti che autorizzino il trasporto internazionale e di esporre un contrassegno sul parabrezza che dimostri che l’operazione rientra nel campo di applicazione dell’accordo. Inoltre, una clausola di salvaguardia consente la sospensione dell’accordo in un’area geografica specifica in caso di gravi turbative del mercato locale.

Prossime tappe

Con il via libera del Parlamento, l’accordo UE-Ucraina sarà ora trasmesso al Consiglio dell’UE per l’adozione finale.