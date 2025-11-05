Fonte e foto sportellodeidiritti.org

Il mondo del calcio è sotto shock: allenatore serbo muore davanti ai suoi giocatori

Una tragedia che ha scosso il mondo del calcio si è verificata lunedì sera durante una partita della massima serie serba. Mladen Zizovic, neo-allenatore del Radnicki Niš, è crollato a bordo campo ed è morto poco dopo, a soli 44 anni. Secondo il quotidiano serbo “Večernje Novosti”, l’allenatore è crollato improvvisamente durante il primo tempo della partita in trasferta contro il Mladost Lucani. Alcuni testimoni oculari hanno riferito scene strazianti: il bosniaco urlava mentre crollava e mostrava già segni di impallidimento della pelle. Nonostante l’immediato intervento dei paramedici e di un medico d’urgenza, che hanno trasportato l’allenatore in ospedale senza indugio, tutti i tentativi di rianimazione sono stati troppo tardi. Quando l’arbitro ha annunciato la devastante notizia e ha interrotto la partita, i giocatori di entrambe le squadre sono scoppiati a piangere. Lo shock era palpabile in campo, con i giocatori di entrambe le squadre che piangevano increduli dopo aver appreso la notizia della sua morte. Secondo “Vecernje Novosti”, la causa ufficiale del decesso è ancora sconosciuta, ma si sospetta un infarto. Potrebbero esserci stati segnali di questo tipo anche prima del calcio d’inizio: il giocatore bosniaco avrebbe lamentato un malessere durante il pranzo. Zizovic lascia tre figli. La sua carriera da allenatore, che include incarichi in Bosnia-Erzegovina, Arabia Saudita e Macedonia del Nord, lo ha portato al Radnicki Niš solo il 22 ottobre 2025. La scorsa stagione, ha celebrato il suo più grande successo da allenatore con il club bosniaco del Borac Banja Luka , guidando la squadra agli ottavi di finale della Conference League. Il mondo del calcio è sotto shock, , rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, con numerosi messaggi di cordoglio per la famiglia e il club. L’ex allenatore serbo Nesko Milovanovic ha trovato parole commoventi: “Tre bambini sono ora senza padre: un dolore incommensurabile. Era un esperto eccezionale, ma soprattutto un giovane uomo e un padre”. ” Mi dispiace molto. Le mie condoglianze vanno allo staff dell’FC Radnicki”.Anche l’ex professionista della Bundesliga Marko Arnautovic (36), ora sotto contratto con la Stella Rossa di Belgrado, ha reso omaggio a Zizovic con un messaggio di condoglianze nella sua pagina su Instagram.