Il Milan si aggiudica il primo trofeo Città di Torre del Greco

In finale battuta l’Inter 2-1 ai tempi supplementari. Terza la Juve: 6-5 ai rigori alla Turris

È il Milan la prima squadra ad iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro del trofeo Città di Torre del Greco, la manifestazione calcistica Under 17 voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e andata in scena nel fine settimana allo stadio Amerigo Liguori. I rossoneri allenati da Giovanni Renna hanno battuto nella finale-derby l’Inter del tecnico Tiziano Polenghi 2-1 dopo i tempi supplementari. Un gol per tempo nei regolamentari: ad aprire i conti è stato il nerazzurro El Mahboubi (29’ st), lesto a catapultarsi su un pallone smanacciato dal portiere Pittarella e ad infilare sotto la traversa. Nella ripresa il pareggio di Lontani, che al 12’ della ripresa ha raccolto un pallone dal limite dell’area, si è girato liberandosi della marcatura e ha infilato l’estremo difensore Michielan. Nel primo minuto dei supplementari il Milan ha trovato il gol che ha deciso il confronto ancora con Lontani. Inutile il forcing finale dell’Inter, che nei frangenti finale ha colto una traversa.

Precedentemente era andata in scena la finale per il terzo e quarto posto, che ha visto contrapposti Juventus e padroni di casa della Turris. Equilibrato il match: vantaggio dei bianconeri con Ierinò (16’ pt). Sette minuti più tardi pareggio dei corallini con Capuozzo, sugli sviluppi di un corner. Ancora Juve avanti nel finale di primo tempo (44’) con Bibishkov. A fissare il risultato nei regolamentari sul 2-2 è stato Verdezza (14’ st). Ai rigori decisivi per i torresi gli errori di Colucci e Iaccarino, che hanno reso ininfluente lo sbaglio dello juventino Giardino. Tra i due match, svolti incontri tra squadre 2010-2011.

Soddisfatto il sindaco: “Questa prima edizione – spiega Luigi Mennella – segna l’inizio di un percorso che caratterizzerà il lavoro dell’amministrazione comunale anche per i prossimi anni. Ringrazio i tanti che con l’ente hanno lavorato nell’organizzazione di questa prima edizione”. Presenti alla cerimonia di premiazione svolta al termine della finale tra gli altri il presidente del comitato campano della Figc Carmine Zigarelli, la vicepresidente del consiglio regionale Loredana Raia, il vicesindaco Michele Polese, il presidente del consiglio comunale Gaetano Frulio, le consigliere Valentina Ascione ed Olimpia Viscovo.