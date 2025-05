Il microciclo tecnico-tattico, fisico e video di una squadra professionistica: un evento imperdibile targato AIAC Campania

Il prossimo 26 maggio 2025, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, la splendida cornice dell’Hotel Poseidon di Torre del Greco (via Cesare Battisti 80) ospiterà un evento di altissimo profilo formativo dedicato a tutti gli allenatori di calcio associati AIAC, l’Associazione Italiana Allenatori Calcio. L’iniziativa, promossa dal gruppo regionale AIAC Campania, sarà completamente gratuita, ma rigorosamente riservata agli associati, con iscrizione obbligatoria tramite il sito ufficiale www.myaiac.it.

A tenere la lezione sarà Mister Salvatore Colantuono, attuale allenatore della squadra femminile del Parma (Parma Women). Tecnico dalla grande esperienza e dal curriculum prestigioso, Colantuono condividerà con i partecipanti il modello di lavoro settimanale di una squadra professionistica, attraverso un approfondito focus sul microciclo tecnico-tattico, fisico e video.

L’incontro rappresenta una rara occasione di formazione sul campo e mira ad offrire strumenti concreti, esempi pratici e spunti operativi per la pianificazione e l’organizzazione del lavoro settimanale di una squadra di alto livello. Saranno trattati nel dettaglio:

L’organizzazione delle sedute di allenamento tecnico-tattiche , con attenzione particolare al rapporto tra principi di gioco, correzione degli errori e gestione degli obiettivi settimanali;

La programmazione fisica , con attenzione alle diverse componenti condizionali e alla prevenzione degli infortuni;

L’utilizzo della videoanalisi come supporto all’allenamento, sia per la preparazione della partita che per il miglioramento individuale e collettivo.

L’obiettivo è quello di trasferire metodologie professionistiche agli allenatori operanti a tutti i livelli del calcio, promuovendo un confronto costruttivo e stimolante tra i tecnici del territorio. L’approccio sarà diretto e concreto, con esempi reali tratti dall’esperienza di Colantuono alla guida del Parma Women, una realtà in costante crescita nel panorama del calcio femminile italiano.

Ma l’incontro non sarà solo un momento di lezione frontale. I partecipanti potranno interagire direttamente con il relatore, ponendo domande, condividendo esperienze e confrontando idee. Una vera e propria full immersion nella settimana tipo di una squadra professionistica, dalla seduta del lunedì al prepartita della domenica.

L’evento si inserisce nel più ampio calendario formativo dell’AIAC Campania, da sempre attenta alla crescita professionale dei propri associati e al miglioramento costante delle competenze tecniche, tattiche e manageriali degli allenatori del territorio. Il gruppo regionale, guidato da figure di riferimento nel mondo del calcio campano, continua a proporre eventi gratuiti, altamente qualificati, che uniscono teoria e pratica, offrendo ai tesserati occasioni di aggiornamento continuo.

Chi è Salvatore Colantuono

Classe 1971, Colantuono è un tecnico preparato e meticoloso, con alle spalle un percorso ricco di esperienze, sia a livello maschile che femminile. Dopo aver lavorato in diversi contesti giovanili e dilettantistici, ha trovato nel calcio femminile una dimensione ideale per esprimere la propria filosofia di gioco, orientata alla costruzione dal basso, all’organizzazione difensiva e all’intensità. Con il Parma Women ha avviato un progetto tecnico ambizioso, che coniuga valorizzazione delle giovani, metodologia scientifica e cura dei dettagli.

Durante la serata, Colantuono illustrerà nel dettaglio le sue scelte metodologiche, i mezzi di allenamento utilizzati, la gestione del gruppo e il rapporto quotidiano con lo staff tecnico. Particolare rilievo sarà dato all’importanza del match analysis, con l’uso strategico delle immagini video per l’analisi tattica e per il miglioramento dei singoli giocatori.

Un evento per crescere, riflettere e confrontarsi

In un momento storico in cui il calcio si evolve con rapidità, anche a livello dilettantistico e giovanile, eventi come questo rappresentano un’opportunità preziosa per aggiornarsi, confrontarsi e alzare il livello della proposta tecnica. Il calcio moderno richiede figure sempre più preparate, capaci di integrare conoscenze trasversali: dalla preparazione atletica alla gestione delle dinamiche di gruppo, dalla lettura tattica al dialogo con la dirigenza e con i media.

L’incontro con Mister Colantuono sarà dunque un momento formativo e ispirazionale, ma anche uno spazio per creare rete tra allenatori, condividere buone pratiche e stimolare il senso di appartenenza alla grande famiglia dell’AIAC.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita ma riservata esclusivamente agli allenatori associati AIAC. Per iscriversi è necessario registrarsi tramite il sito ufficiale dell’associazione www.myaiac.it, accedendo con le proprie credenziali e compilando il modulo dedicato all’evento. Data la forte affluenza attesa e la capienza limitata della sala, si consiglia di effettuare l’iscrizione il prima possibile.

Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere a: campania@assoallenatori.it.