Il messaggio di auguri degli alunni di Ercolano per gli operatori sanitari del Covid Hospital di Boscotrecase

Un messaggio di auguri, un invito a non mollare, un disegno pieno di colori e di speranza. Protagonisti sono stati gli alunni dell’Istituto Comprensivo De Curtis-Ungaretti di Ercolano che hanno voluto inviare il loro personale augurio agli operatori sanitari del Covid Hospital di Boscotrecase. La consegna degli elaborati realizzati dagli alunni della scuola della Città degli Scavi è avvenuto nella mattinata del 22 dicembre. L’assessore all’Istruzione del Comune di Ercolano, Anna Giuliano, e la dirigente scolastica Francesca Maria Casillo, hanno consegnato materialmente gli elaborati degli alluni alla direzione sanitaria dell’ospedale.

“Il medico non è soltanto una persona che si mette i guanti e il camice. Voi i malati non li avete solo curati, ma anche accolti. Mia nipote di 6 anni, che è in prima elementare proprio al plesso del De Curtis-Ungaretti, mi ha consegnato una e mi ha detto di dire ai medici che ogni sera fa una preghiera per loro” – ha dichiarato l’assessore Giuliano nel corso della cerimonia di consegna degli elaborati.