Il Forum Regionale incontra SEMA

Continua il lavoro del Forum Regionale dei Giovani della Campania. La commissione “ambiente aree interne e agricoltura” ha elaborato l’evento “Il Forum Regionale incontra SEMA”. Una manifestazione che rientrerà nella kermesse del maggio dei monumenti 2024. La commissione di lavoro “Ambiente, Aree Interne e Agricoltura” del Forum Regionale dei Giovani Campania sarà dunque in visita nel Comune di Sant’Egidio del Monte (SA) alla riscoperta della Città. L’evento, di natura culturale e sociale, è organizzato al fine di promuovere le Aree Interne della Regione Campania. Attraverso una visita guidata, i partecipanti avranno l’occasione di riscoprire luoghi storici della città. Durante il percorso, l’architetto Isabella Cascone e il presidente della Pro Loco di Sant’Egidio di Mont’Albino Salvatore Ferraioli illustreranno i monumenti e le rispettive storie ai presenti. La visita guidata avrà inizio alle ore 16:00 della giornata di sabato 25 maggio, partendo dalla Chiesa di Santa Maria delle Grazie in Sant’Egidio del Monte Albino (SA). “Una prima tappa che dimostra le tante possibilità di impegno per questa commissione. Mi auguro che il nostro lavoro possa esportare questo tipo di iniziativa anche nelle altre province della nostra regione” – sottolinea il vicepresidente del Forum dei Giovani di Torre del Greco Cristiano Borriello, membro della commissione regionale “ambiente, aree interne e agricoltura”.

Fonte Comunicato Stampa