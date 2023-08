Il festival di musica folk di Ariano Irpino dal 16 al 20 agosto

di Cristina Basso

Un appuntamento storico e raro nel cuore dell’Irpinia, da ben 27 anni punto di riferimento per gli appassionati del genere: dal 16 al 20 agosto torna l’Ariano Folkfestival, l’evento annuale dedicato alla musica world e folk internazionale che si tiene ad Ariano Irpino in provincia di Avellino. Anche quest’anno il piccolo comune a cavallo degli Appennini accoglie il meglio della musica tradizionale di tutto il mondo, ma anche elettronica. Dall’Africa si esibiranno artisti ivoriani, ghanesi e angolani come la straordinaria Pongo, star assoluta del kuduro angolese, che unisce afrobeats e favela funk con l’elettronica occidentale, ma non mancheranno anche gruppi dal Brasile, dalla Colombia e da Capo Verde. Tra gli artisti europei gli acclamati ci sarann gli Hilight Tribe, un mix di elettronica sperimentale e world music, Big Buddha dalla Francia, Deli Teli dalla Grecia e l’eccezionale voce di Maria Mazzotta per i suoni del Sud Italia, mentre dall’Inghilterra ci saranno gli Scratchy Sounds e dalla Spagna Depedro.

Un programma affascinante che come sempre farà viaggiare il pubblico nel meglio della tradizione e della sperimentazione di tutto il mondo, accompagnato da dj set e una serie di eventi paralleli diurni e notturni, in un’atmosfera da festival ancora autentico dove immergersi nella musica e nella natura. L’edizione 2023 sarà inoltre arricchita della sezione ‘Pro’, che dal 18 al 20 agosto darà spazio a showcase e tavole rotonde per incontri tra professionisti dell’industria musicale.