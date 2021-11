Il cordoglio della Turris per la morte di Mario Carotenuto

La S.S. TURRIS CALCIO partecipa commossa al lutto che ha colpito la famiglia Carotenuto per la dipartita del caro Mario, appassionato della squadra corallina di cui, per anni, ha raccontato le gesta attraverso la sua passione per il giornalismo anche radio-televisivo.