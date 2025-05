foto di repertorio

Il Bologna conquista la Coppa Italia Frecciarossa!

Allo Stadio “Olimpico” di Roma il Milan di Sergio Conceicao e il Bologna di Vincenzo Italiano si affrontano per conquistare la Coppa Italia Frecciarossa.

Dopo 3 minuti il primo lampo è del Milan, con Leao che sfugge sulla fascia a Lucumì e mette in mezzo un pallone insidioso che Jimenez non riesce a deviare in rete. Passano cinque minuti e il Bologna risponde con la spizzata di testa ravvicinata di Castro che trova il buon riflesso di Maignan, decisivo nel respingere il tiro. La partita è da subito emozionante e al 9’ Skorupski è miracoloso con un doppio intervento, prima sulla deviazione fortuita di Miranda, poi sul tentativo di tap-in da pochi passi di Jovic. Dopo le tante occasioni di inizio gara le due difese trovano le giuste misure e il primo tempo si chiude a reti inviolate.

Il secondo tempo si apre col Bologna che dopo soli 7 minuti trova il vantaggio: la chiusura di Theo Hernandez su Orsolini porta il pallone tra i piedi di Ndoye che controlla, si accentra e con il destro supera Maignan. Il Milan prova a riorganizzarsi con una tripla sostituzione e un cambio di schieramento, con Walker, Joao Felix e Gimenez che subentrano a Tomori, Jimenez e Jovic. I primi cambi di Italiano vedono invece Pobega e Casale scendere in campo al posto di Fabbian e Orsolini. Passano i minuti, ma i rossoneri faticano a trovare spazi per arrivare alla conclusione, mentre i rossoblù ci provano con un paio di tiri dalla distanza, di Castro e Ndoye, che non inquadrano lo specchio della porta. Nei minuti di recupero il copione non cambia. La festa è dei ragazzi di Vincenzo Italiano che si impongono 1-0 e vincono la Coppa Italia Frecciarossa.

Per il Bologna si tratta dello storico terzo trionfo nella competizione, a 51 anni di distanza dall’ultimo successo, datato 1973/74.

Il capitano del Bologna Lorenzo De Silvestri alza al cielo di Roma la Coppa Italia Frecciarossa, trofeo consegnato dal Presidente di Lega Serie A Ezio Simonelli e dall’Amministratore Delegato e DG di Trenitalia Gianpiero Strisciuglio.