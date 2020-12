Il 21 dicembre giornata del ricordo e della preghiera per le vittime Covid di Torre del Greco

Alle 18 di lunedì 21 dicembre Torre del Greco si ferma per pregare e rendere omaggio alle vittime del Covid. Spente le luminarie in tutte le strade della città, saranno le campane – che suoneranno all’unisono – a ricordare donne e uomini torresi che hanno perso la vita tra marzo e dicembre 2020 per il Coronavirus: 58 i casi accertati fino ad oggi.

A unire le famiglie colpite dal lutto, sarà la preghiera. Due messe solenni saranno celebrate in contemporanea nella parrocchia di Santa Maria La Bruna e in quella di Santa Maria del Popolo, dove sarà accolto un numero limitato di parenti delle vittime. Infatti, saranno le mogli, i mariti, i figli, i genitori o i fratelli delle persone defunte, gli unici a poter presenziare alle funzioni, nel rispetto del distanziamento e delle limitazioni anti contagio. Al loro fianco ci saranno il decano don Salvatore Accardo; il parroco don Rosario Borrelli, il sindaco Giovanni Palomba e l’assessore alla Cultura Enrico Pensati, promotori dell’iniziativa che si svolgerà a costo zero.

È possibile seguire in diretta – anche dall’estero – le celebrazioni che si terranno a Santa Maria La Bruna e Santa Maria del Popolo. Fin dalle 17,45 di lunedì 21 dicembre, grazie al regista Carmine Garofalo – che metterà gratuitamente a disposizione tecnici e attrezzature di Tele Torre e Italiamia – sarà garantito un collegamento da entrambe le chiese. La telecronaca dell’evento è affidata alla giornalista Mariella Romano.

La diretta sarà trasmessa in chiaro sul digitale terrestre da ITALIAMIA canale 274 (copertura regionale) https://www.facebook.com/groups/675608976572656