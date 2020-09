I nuovi progetti dell’Associazione FormArt diretta dal regista e sceneggiatore Salvatore Formisano

TORRE DEL GRECO. Il teatro è arte, è amore, è vita, ed è proprio questo il leitmotiv che spinge l’Associazione artistico culturale FormArt, diretta dal regista e sceneggiatore Salvatore Formisano, ad impegnarsi in nuovi progetti, da realizzare nei prossimi mesi.

«Dopo il lockdown per l’emergenza Coronavirus – afferma Salvatore Formisano – la voglia di ricominciare è tanta». Nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid, la FormArt presenta una serie di iniziative, tra queste alcune produzioni teatrali e un Laboratorio teatrale rivolto ai bambini.

FormArt è un incubatore delle arti, un luogo di ricerca, di sperimentazione, che anno dopo anno si arricchisce di nuovi soggetti e tante idee, dalle quali nascono nuove produzioni artistiche. Tra queste troviamo “La Notte di Natale e Marzia” di Giorgio Serafini Prosperi, “Le Serve” di J. Genet, “Ferdinando” di Annibale Ruccello, “L’Amante”, “Il Calapranzi” di Harold Pinter e “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi” di Galli & Capone. Alcuni di questi spettacoli andranno in scena nella prossima stagione nei teatri campani e non solo.

L’Associazione diretta da Salvatore Formisano è una struttura in movimento, dove il pubblico può diventare protagonista, e l’attore il fulcro centrale nella costruzione di nuove opere d’arte. Uno degli scopi della FormArt è proprio quello di avvicinare il pubblico a nuove performance teatrali, coinvolgendolo nelle esperienze anche attraverso laboratori di teatro.

A partire dal prossimo mese di ottobre, FormArt in collaborazione con “Stecca” propone un laboratorio di teatro, grazie al quale gli allievi, oltre a frequentare i corsi, potranno diventare parte integrante del progetto. «Per noi il laboratorio non vuole essere una semplice scuola – commenta Formisano – come ce ne sono tante, ma abbiamo l’ambizione di tracciare un percorso che proietti i giovani e non, verso il mondo della nobile arte del teatro. Per fare ciò stiamo creando una rete in cui i partecipanti possano essere inseriti in vari contesti artistici. Inoltre il laboratorio non consiste soltanto nella recitazione, ma è un modo di approcciare gli allievi a tutte le realtà che orbitano intorno alla costruzione di una rappresentazione teatrale. Il nostro obiettivo è di fare avvicinare al teatro più persone possibili».

Il laboratorio proposto da FormArt ha come prerogativa quella di coinvolgere i bambini ed accompagnarli ad esplorare il magico mondo dell’arte della recitazione. Il corso, tenuto da docenti di provata esperienza artistica e professionale, si terrà una volta a settimana, ogni lunedì.

Nel corso dell’anno si terranno degli stage tematici con artisti e addetti ai lavori del mondo del cinema e del teatro.

«I laboratori FormArt non sono un viatico economico – continua il direttore artistico – bensì una missione che ci apprestiamo a svolgere, ovvero quella di profondere un valore attraverso un lavoro collettivo insieme a tutti noi. Gli allievi imparano da noi, ma anche noi possiamo imparare qualcosa da loro attraverso le esperienze di ogni singola persona.

I vantaggi sono davvero molteplici, come la condivisione di percorsi, l’esperienza diretta con la compagnia FormArt, la possibilità di lavorare con altre compagnie, e soprattutto avere la certezza di una guida continua durante e dopo il percorso formativo, per chi vorrà continuare in questa attività».

Il corso di si terrà presso la struttura “Stecca” in via Calastroa Torre del Greco (All’interno della struttura degli ex Molini Marzoli). «Stecca – conclude Salvatore Formisano – è un incubatore d’impresa, attenta alle realtà sociali e culturali del territorio campano, e noi siamo contenti di aver potuto creare una sinergia con loro, una collaborazione che sicuramente darà al progetto laboratoriale una marcia in più».