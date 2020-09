Helsinki – In mostra storici costumi del cinema italiano

Gli iconici costumi di scena di film entrati nella storia del cinema come ‘Morte a Venezia’ e ‘il Gattopardo’ di Luchino Visconti, ‘Casanova’ di Fellini o ‘C’era una volta in America’ di Sergio Leone saranno in mostra dal 26 settembre al 10 gennaio al museo Serlachius grazie all’impegno dell’Istituto Italiano di Cultura di Helsinki. La mostra ‘Glamour. Costumi iconici del grande schermo’vuole esaltare il lavoro di leggendarie case di costumi per teatro e cinema nate a Roma negli anni ’50 come la più famosa tra tutte,la sartoria Tirelli. Oltre ai vestiti di scena realizzati per film importanti come, tra gli altri, ‘La Medea’ di Pasolini’, ‘La bisbetica domata’ di Zeffirelli’, ‘L’età dell’innocenza’ di Scorsese, l’esposizione porta al Museo Serlachius gioielli, schizzi, campioni di tessuto, interviste con registi, costumisti e sarti, nonché materiale fotografico che illustra la vita quotidiana di una casa di costumi.