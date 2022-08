Hellas Verona – Napoli: 2-5. Manita azzurra al Bentegodi: parte forte il nuovo Napoli targato Spalletti

Un Napoli superlativo mette la quinta e con una manita demolisce l’Hellas Verona alla prima di campionato, lanciando un chiaro segnale agli avversari: per la lotta alle prime posizioni gli azzurri di Spalletti ci sono! Partono bene gli azzurri e vanno vicini alla rete del vantaggio prima con Osimhen e poi con Kvara. Ma è il Verona a passare su azione d’angolo, con Lasagna che al 29’ è libero di metterla alle spalle di Meret. Reazione immediata del Napoli che con Kvara (37’) e Osimhen (45+2’) chiude la prima frazione in vantaggio. Risultato che torna in parità al 48’ con Henry, ma è l’ultima fiammata scaligera, perché poi il Napoli dilaga: Zielinski (55’), Lobotka (65’) e Politano (79’) fissano il risultato sul 5-2. Nel finale rete annullata ad Ounas. Un bel Napoli visto in campo, a prescindere dall’avversario.

IL TABELLINO

Verona: Montipò, Dawidowicz, Günter, Amione (59′ Panagiotis), Faraoni, Tameze, Hongla (67′ Barak), Ilic, Lazovic, Henry (59′ Piccoli), Lasagna (72′ Djuric). All. Cioffi

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (83′ Mario Rui), Anguissa, Lobotka, Zielinski (75′ Zerbin), Lozano (75′ Politano), Kvaratskhelia (68′ Elmas), Osimhen (83′ Ounas) . All. Spalletti

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Note: ammoniti Hongla, Osimhen, Armione, Kim

Marcatori: 29′ Lasagna, 37′ Kvaratskhelia, 47′ Osimhen, 48′ Henry, 56′ Zielinski, 65′ Lobotka, 79′ Politano