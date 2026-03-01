Hellas Verona- Napoli: 1-2. Lukaku all’ultimo secondo regala una vittoria fondamentale per la corsa Champions agli azzurri

Il Napoli batte l’Hellas Verona per 2-1 grazie alle reti di Hojlund e Lukaku, intervallate dalla marcatura del momentaneo pareggio scaligero di Akpa- Akpro.

Vittoria meritata per gli azzurri, che trovano subito il vantaggio con un colpo di testa di Hojlund al 2°. Pur limitandosi a controllare il match, nel primo tempo gli azzurri vanno vicino al raddoppio con lo stesso attaccante danese e con Elmas. Nella ripresa l’Hellas mette in campo maggiore foga agonistica e trova il pareggio al 64° con Akpa-Akpro: rete viziata da un fallo di Frese su Buongiorno, da cui scaturisce l’angolo e da un netto fuorigioco al momento del tiro di Akpa, tra l’altro deviato da Hojlund.

Il Napoli non demorde e si riversa in attacco. Conte sceglie le 3 punte con Lukaku, Giovane e Hojlund in campo contemporaneamente e proprio da uno scambio Giovane- Lukaku, all’ultimo respiro arriva la rete della vittoria del belga.

L’importanza della panchina, che è mancata al Napoli per tutta la stagione, viene fuori nel momento decisivo per la corsa Champions.

Tabellino

Hellas Verona- Napoli: 1-2 (pt 0-1)

VERONA: Montipò; Bella-Kotchap (55′ Frese), Nelsson, Edmundsson; Oyegoke (70′ Suslov), Akpa-Akpro (82′ Niasse), Gagliardini, Harroui (82′ Slotsager), Bradaric; Bowie, Sarr (55′ Mosquera). All. Sammarco

NAPOLI: Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano (78′ Mazzocchi), Lobotka (73′ Gilmour), Elmas, Spinazzola (52′ Gutierrez) Vergara (78′ Giovane), Alisson Santos (73′ Lukaku), Hojlund. All. Conte

Arbitro: Colombo di Como

Marcatori: 2′ Hojlund, 64′ Akpa, 96′ Lukaku

Note: ammoniti Akpa, Elmas, Suslov, Harroui, Juan Jesus, Lukaku

Queste le parole degli azzurri al termine della gara, riportate dai canali ufficiali della società:

Antonio Conte commenta il successo:

“Devo ringraziare questi ragazzi per quello che stanno dando. E’ una stagione che mi porterò dentro a lungo per quello che stiamo attraversando e per come stiamo affrontando gli ostacoli”

“E’ un anno che mi sta migliorando anche sotto il profilo umano. Adesso dobbiamo cercare di conquistare un posto per la Champions e seminare per il prossimo anno”

“Restiamo in piedi nonostante tutto e vogliamo dare il massimo fino al termine della stagione”

Sul gol di Lukaku: “Sono felice per lui perchè so quanto ha sofferto in questi mesi. Romelu vorrebbe aiutare sia me che i compagni con tutte le sue forze. Stasera ha segnato una rete importante anche sotto l’aspetto morale”

Romelu Lukaku torna al gol ed è subito decisivo:

“Sono contento per la squadra ancor prima che per me. Ho vissuto mesi difficili che mi hanno segnato tanto sotto il profilo emotivo”

“Devo tanto al Napoli perchè prima di venire qui lo scorso anno, molti mi davano per un calciatore finito. Invece in questa squadra sono rinato anche sotto il profilo mentale. Oggi è stato importante tornare al gol e vedere i miei compagni felici”

“Adesso dobbiamo continuare a puntare in alto e cercare di ottenere il massimo in queste gare che mancano alla fine della stagione”

Rasmus Hojlund ha aperto la sfida con un gol di testa:

“E’ stata una vittoria importantissima per riprendere la nostra strada. Non era una partita semplice per come si era messa ma l’abbiamo portata a casa”

“Il gol di Lukaku è stato decisivo ma soprattutto ci ha reso tutti felici. Romelu è un calciatore straordinario e un uomo importante per noi. L’abbraccio della squadra è stato bellissimo. Sono onorato di giocare insieme a lui e spero un giorno di riuscire a segnare i gol che ha realizzato in carriera”

